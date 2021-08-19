Ярошик: Жирков нужен ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал вероятный трансфер Юрия Жиркова в стан «армейского» клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, Жирков обладает громадным опытом, которого так не хватает нынешнему ЦСКА. Ярошик, сейчас работающий тренером во втором чешском дивизионе, уверен, что 37-летний полузащитник «Зенита» может пригодиться не только на поле, но и в раздевалке. «Он нужен ЦСКА», — сказал Ярошик.

Юрий Жирков играл в составе «армейцев» с 2003 по 2009 год. За тот период он провел 215 матчей, отметился 24 голами и 51 результативной передачей.