«Уфа» смогла отобрать очки у «Зенита» в домашнем матче – встреча пятого тура Премьер-лиги завершилась вничью со счётом 1:1. После игры пресс-служба уфимского клуба опубликовала короткий ролик с главным тренером команды Алексеем Стукаловым в главной роли. Специалист сказал несколько слов своим подопечным, после чего выплеснул эмоции.
Эмоции pic.twitter.com/9qADChe1Eq— ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2021
В шестом туре чемпионата России «Уфа» на своём поле сыграет против «Крыльев Советов». Игра пройдёт в четверг, 26 августа, и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Добавим, что в пяти прошедших матчах нового сезона Премьер-лиги «Уфа» раздобыла пять очков.