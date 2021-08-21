«Уфа» смогла отобрать очки у «Зенита» в домашнем матче – встреча пятого тура Премьер-лиги завершилась вничью со счётом 1:1. После игры пресс-служба уфимского клуба опубликовала короткий ролик с главным тренером команды Алексеем Стукаловым в главной роли. Специалист сказал несколько слов своим подопечным, после чего выплеснул эмоции.

В шестом туре чемпионата России «Уфа» на своём поле сыграет против «Крыльев Советов». Игра пройдёт в четверг, 26 августа, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Добавим, что в пяти прошедших матчах нового сезона Премьер-лиги «Уфа» раздобыла пять очков.