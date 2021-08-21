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Россия. Премьер-лига

Чемпиона стало потряхивать: «Зенит» нарвался на ничью в Уфе и уступил лидерство «Динамо»

21 Августа 2021 • 19:56 Комментировать (4)
Уфа
1:1
Зенит
окончен
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«Уфа» принимала «Зенит» вечером в очень жаркий день на искусственном газоне.

Протокол игры  
Уфа 1:1 Зенит
    10' Малком Филипе (0:1)
(1:1) Агаларов Гамид 73'    
Беленов Александр Фищенко Руслан   63' Плиев Константин   81' Журавлёв Юрий   90' Йокич Боян Мрзляк Филип   86' (Никитин Алексей (   86') Камилов Владислав   74' (Урунов Остон (   74') Алиев Азер   61' (Бауэр Мориц (   61') Жамалетдинов Тимур   62' (Кротов Вячеслав (   62') Агаларов Гамид Кукушкин Иван
Запасные: Бизоза Парфе Сухов Александр Милетич Неманья Кузнецов Алексей Ботака-Иобома Эрвинг Голубев Артём
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав   71' (Азмун Сердар (   71') Ракицкий Ярослав Ловрен Деян Дуглас Сантос Малком Филипе Claudinho III Барриос Вилмар Вендел Маркус Ерохин Александр   76' (Мостовой Андрей (   76') Дзюба Артём   71' (Сутормин Алексей (   71')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Чистяков Дмитрий Бязров Давид Кравцов Кирилл Круговой Данил Кузнецов Даниил
21 августа. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

«Зенит» на прошлых выходных впервые потерял очки в новом чемпионате, но ничего катастрофичного для «сине-бело-голубых» не случилось, ведь сыграть в гостях вничью с «Локомотивом» не так-то плохо. Впрочем, первое место промежуточно всё равно оставалось за питерцами, поскольку «Рубин» умудрился не обыграть дома «Крылья Советов» из низов таблицы.

Однако в Уфе команда Семака точно нацеливалась на три очка, пусть матч и проходил в сложных условиях на синтетике и при высокой температуре воздуха. Его даже перенесли на пару часов по сравнению с изначально установленным временем, на восемь вечера по местному времени.

Персональные болельщики Дзюбы обрадовались возвращению своего любимца в стартовый состав питерцев. Семак в этом пожертвовал Азмуном, оставив на скамейке запасных Сердара. Пару Дзюбе в линии атаки составил Малком, плюс дебютировал за «Зенит» бразильский полузащитник Клаудиньо, наконец получивший право на работу в России.

Чемпионы токийской Олимпиады Малком и Клаудиньо уже на первых минутах начали пристрелку к воротам Беленова. Первый не попал в створ, второй попал в соперника. А на девятой минуте счёт оказался открыт. Ракицкий фирменной передачей выпилил мяч из центра поля в чужую штрафную, где роль наконечника, переигравшего вратаря, исполнил Малком, образно говоря, отобравший голевой хлеб у Дзюбы (0:1).

По игре «Зенит» смотрелся лучше, но «Уфа» обычно в любом случае проводит первые таймы не ахти. Для хозяев хорошо, что они не пропустили до перерыва больше одного мяча. Перспективные попытки тех же Сантоса, Ерохина и Клаудиньо не достигли цели. Дзюба же в основном скидывал и фолил. Ракицкий снова получил травму, но замена ему не потребовалась. 

В начале второго тайма «Уфа» проявила активность придумала опасность у чужих ворот усилиями Камилова. Тот прилично выстрелил с угла штрафной, и Кержакову пришлось переводить снаряд на угловой. Вскоре в контратаке получил свой шанс Дзюба, которого вывел к левой штанге Вендел. Из положения стоя Артём промахнулся мимо мяча, а из положения сидя ковырнул его в штангу.

Питерцы учитывали своё преимущество на табло, поэтому сильно не рвались вперёд и играли, что называется, по счёту. Уфимцы имели другую ситуацию. Давление от них на оборону гостей было, но удар Агаларова в руки Кержакова не назовёшь очень опасным. И вдруг на 73-й минуте хозяевам подсобил Барриос. Кошмарно потеряв мяч возле собственной штрафной, он уже не помешал Кротову покатить на Агаларова, перемкнувшего мяч в сторону правого угла (1:1).

А если бы Кержаков не справился в моменте, когда с ним выбегал один на один Агаларов, «Зенит» вообще бы оказался в положении отыгрывающегося. С другой стороны, хозяева тоже отскочили, когда Беленов не дал забить с близкой дистанции Азмуну. Закрутка Вендела в добавленное время разминулась с правой штангой. Прострел Мостового пришёлся в Беленова.

«Зенит» теряет очки второй раз подряд и теряет первое место. Питерцев обогнало «Динамо», а в воскресенье и тех, и других может обогнать «Рубин». «Сочи», если выиграет у «Крыльев Советов», опередит питерцев и динамовцев в субботу.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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SpaM
21 Августа 2021 в 21:13
Самый классный момент в матче был на первых минутах, когда Плиев зацепил Зюбу и тот упал. Плиев подошел извиниться и пожал ему руку. И потом шел и внимательно смотрел на свою ладонь)))). Видимо вспомнил любимое видео фанатов зенита и думал - "господи, что я сделал"...
Noname_344
21 Августа 2021 в 20:52
Надеюсь удержат Аголарова. Башкирия ждёт еврокубков.
Superzina
21 Августа 2021 в 20:31
Потеряли очки потому что опять после гола устроили ватокат.
Увы, это становится определяющей чертой футбола Семака.
Ноль агрессии, забивают гол и катают мяч туда-сюда.
Сегодня катали целый час между голами.
Типичная игра Зенита в гостях . После забитого гола выключаемся из игры и занимаемся ерундой пока не пропустим. Так было с Ростовом, с Локо, с Уфой.
Тренер на что, я не понимаю?
Целиком вина Семака .
Crocodile
21 Августа 2021 в 20:11
Зинка, ОЦэ.

я игру не видел. чем Дзюба в штангу попал?
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окончен ЦСКА Москва 2:0 Ахмат 1.65 4 5.2
окончен Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
Идет 69 минута Крылья Советов 1:0 Сочи 2.7 3.3 2.7
22.08  16:00 Локомотив Москва ... Краснодар 2.45 3.35 2.95
22.08  18:00 Нижний Новгород ... Ростов
22.08  20:00 Химки ... Рубин
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Сегодня, 21 Августа
21:20 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил игру Дзюбы в матче с «Уфой»
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