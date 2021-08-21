Чемпиона стало потряхивать: «Зенит» нарвался на ничью в Уфе и уступил лидерство «Динамо»

«Уфа» принимала «Зенит» вечером в очень жаркий день на искусственном газоне.

«Зенит» на прошлых выходных впервые потерял очки в новом чемпионате, но ничего катастрофичного для «сине-бело-голубых» не случилось, ведь сыграть в гостях вничью с «Локомотивом» не так-то плохо. Впрочем, первое место промежуточно всё равно оставалось за питерцами, поскольку «Рубин» умудрился не обыграть дома «Крылья Советов» из низов таблицы.

Однако в Уфе команда Семака точно нацеливалась на три очка, пусть матч и проходил в сложных условиях на синтетике и при высокой температуре воздуха. Его даже перенесли на пару часов по сравнению с изначально установленным временем, на восемь вечера по местному времени.

Персональные болельщики Дзюбы обрадовались возвращению своего любимца в стартовый состав питерцев. Семак в этом пожертвовал Азмуном, оставив на скамейке запасных Сердара. Пару Дзюбе в линии атаки составил Малком, плюс дебютировал за «Зенит» бразильский полузащитник Клаудиньо, наконец получивший право на работу в России.

Чемпионы токийской Олимпиады Малком и Клаудиньо уже на первых минутах начали пристрелку к воротам Беленова. Первый не попал в створ, второй попал в соперника. А на девятой минуте счёт оказался открыт. Ракицкий фирменной передачей выпилил мяч из центра поля в чужую штрафную, где роль наконечника, переигравшего вратаря, исполнил Малком, образно говоря, отобравший голевой хлеб у Дзюбы (0:1).

По игре «Зенит» смотрелся лучше, но «Уфа» обычно в любом случае проводит первые таймы не ахти. Для хозяев хорошо, что они не пропустили до перерыва больше одного мяча. Перспективные попытки тех же Сантоса, Ерохина и Клаудиньо не достигли цели. Дзюба же в основном скидывал и фолил. Ракицкий снова получил травму, но замена ему не потребовалась.

В начале второго тайма «Уфа» проявила активность придумала опасность у чужих ворот усилиями Камилова. Тот прилично выстрелил с угла штрафной, и Кержакову пришлось переводить снаряд на угловой. Вскоре в контратаке получил свой шанс Дзюба, которого вывел к левой штанге Вендел. Из положения стоя Артём промахнулся мимо мяча, а из положения сидя ковырнул его в штангу.

Питерцы учитывали своё преимущество на табло, поэтому сильно не рвались вперёд и играли, что называется, по счёту. Уфимцы имели другую ситуацию. Давление от них на оборону гостей было, но удар Агаларова в руки Кержакова не назовёшь очень опасным. И вдруг на 73-й минуте хозяевам подсобил Барриос. Кошмарно потеряв мяч возле собственной штрафной, он уже не помешал Кротову покатить на Агаларова, перемкнувшего мяч в сторону правого угла (1:1).

А если бы Кержаков не справился в моменте, когда с ним выбегал один на один Агаларов, «Зенит» вообще бы оказался в положении отыгрывающегося. С другой стороны, хозяева тоже отскочили, когда Беленов не дал забить с близкой дистанции Азмуну. Закрутка Вендела в добавленное время разминулась с правой штангой. Прострел Мостового пришёлся в Беленова.

«Зенит» теряет очки второй раз подряд и теряет первое место. Питерцев обогнало «Динамо», а в воскресенье и тех, и других может обогнать «Рубин». «Сочи», если выиграет у «Крыльев Советов», опередит питерцев и динамовцев в субботу.

Кирилл Иванцов