Андрей Мостовой: «Все опасаются «Зенита»

Андрей Мостовой и Алексей Сутормин ответили на вопросы фанатов «Зенита». Некоторые из ответов футболистов были опубликованы на официальном сайте питерского клуба.

Один из вопросов звучал так: «Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?».

Ответ Мостового на этот вопрос был таким: «Все просто опасаются нас. Мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно».

Напомним, что после четырёх сыгранных туров чемпионата России «Зенит» делит место на вершине турнирной таблицы с «Рубином». Питерцы и казанцы на сегодняшний день смогли раздобыть по десять зачётных баллов.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 21 августа. В рамках пятого тура Премьер-лиги команда Сергея Семака сыграет против «Уфы» на поле соперника.