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Россия. Премьер-лига

Зе Элиас: «Чем ближе к штрафной действует Клаудиньо, тем он наиболее эффективен» эксклюзив

21 Августа 2021 • 15:16 Комментировать
Уфа
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Зенит
7.50 4.65 1.42
Через 2 ч. 17 мин.
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Бывший игрок сборной Бразилии Зе Элиас уверен, что новичка «Зенита» Клаудиньо нельзя отправлять на фланг. Об этом он заявил в в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Клаудиньо получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие три игры отборочного цикла к чемпионату мира. Он только что отыграл за олимпийскую сборную и тут же получил вызов в национальную команду.

Какие у него сильные стороны?

Это очень качественный игрок, с хорошей техникой. Он способен находить пространство между линиями обороны соперника. У него неплохой дальний удар, и в то же время он может раздавать предголевые передачи.

«Зенит» ищет игрока на левый фланг, может ли он сыграть там?

При этом я не думаю, что он будет играть на левом фланге. Сборная Бразилии играет в три игрока центральной зоны, и Клаудиньо обычно используется либо на месте «девятки с половиной», если можно так выразиться, либо «десятки». Он всегда располагается непосредственно под центрфорвардом. Ставить его на фланг – значит снижать его потенциальную опасность для соперника. Чем ближе к штрафной он действует, тем он наиболее эффективен.

Вы верите в его успех в России?

Это действительно хороший игрок. Может, у него нет как таковой подготовки для игры в России или Европе, но, я думаю, это хорошее приобретение. У него всё есть - атлетизм, техника, ум. И если он будет показывать ту игру, которую мы видели в его исполнении в составе сборной, он станет очень важным игроком для «Зенита».

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зе Элиас Клаудиньо
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