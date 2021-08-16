Кобелев: «Семак правильно делает, что даёт Дзюбе перезагрузиться»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Кобелев высказался по поводу нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы.

Отвечая на вопрос об отсутствии нападающего в стартовом составе на матч с «Локомотивом» (1:1), Кобелев заявил, что Семак сделал правильно, дав возможность отдохнуть и перезагрузиться ключевому игроку. По его словам, после Евро-2020 Дзюба находится не в лучшей форме.

Кобелев также добавил, что не знает, получит ли Дзюба приглашение в сборную России на ближайшие матчи, но отметил, что до перерыва на матчи сборных есть ещё два тура, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что Дзюба в этом сезоне РПЛ, провел четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.