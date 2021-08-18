Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​«Зенит» показал фото Малкома после сотрясения фото

18 Августа 2021 • 18:14 Комментировать
Уфа
...
Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 18:00
1000 рублей бесплатная ставка

В матче российского чемпионата против «Локомотива», который состоялся на выходных, игрок «Зенита» Малком получил сотрясение. Пресс-служба питерского клуба показала фотографию Малкома, очевидно, сделанную во время тренировки.

 

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что Малком будет готов сыграть в следующем матче РПЛ против «Уфы». Он пройдёт в субботу, 21 августа, и стартует в 18:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России вместе с «Рубином». В четырёх прошедших турах команды набрали по 10 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
20:27 · Россия. Премьер-лига
«Атлетико Паранаэнсе» объявил о переходе Роши официально
20:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может подписать игрока олимпийской сборной Франции слухи
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба в хорошем настроении нарушал ПДД 10 фото
18:33 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля: «Переход в «Локомотив» маловероятен»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Франков: «Ведущие клубы Украины сильнее российских» 5
18:14 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» показал фото Малкома после сотрясения фото
17:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что «Спартак» провалит нынешний сезон 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Клубы АПЛ уже потратили больше миллиарда евро на летние трансферы, клубы РПЛ – на 6 месте в мире 1 фото
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Чернова обидел фанат, который продал его футболку фото
17:09 · Россия. Премьер-лига
Крапухин покинул «Зенит» на правах свободного агента
16:41 · Россия. Премьер-лига
Жиго покинет «Спартак» в это трансферное окно 1 слухи
16:31 · Россия. Премьер-лига
В «Уфу» вложат 1 миллиард рублей
16:14 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук может оказаться в ЦСКА слухи
16:14 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Если не будет лимита, то играть в сборной будет некому» 4
15:31 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Мостовому и другим молодым ребятам пробиться в основу «Зенита» - нереально»
Все новости
Рекомендуем
 