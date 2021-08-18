В матче российского чемпионата против «Локомотива», который состоялся на выходных, игрок «Зенита» Малком получил сотрясение. Пресс-служба питерского клуба показала фотографию Малкома, очевидно, сделанную во время тренировки.

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что Малком будет готов сыграть в следующем матче РПЛ против «Уфы». Он пройдёт в субботу, 21 августа, и стартует в 18:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России вместе с «Рубином». В четырёх прошедших турах команды набрали по 10 очков.