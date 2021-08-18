Дзюба готовится к успешному сезону

Артём Дзюба не попал в список сборной России, объявленный Валерием Карпиным. Форвард вообще находится сейчас под огнём критики. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ожидает ренессанса от форварда.

Вся карьера Артёма Дзюбы состоит из взлётов и падений. Форвард либо находится на пике, либо движется к нему из очередной ямы. Прямо сейчас Дзюба вновь угодил на дно. Форварда критикуют за неудачный Евро, он плохо начал сезон, угодил в запас «Зенита» и оказался вне сборной России.

Вдобавок к этому Дзюба попал в сложную контрактную ситуацию. Действующее соглашение с «Зенитом» завершается через год. Учитывая, что Дзюбе на днях исполнится 33 года, очевидно, что у него осталась возможность заключить последний большой для себя контракт. По некоторым данным, соглашение с «Зенитом» может быть продлено, если форвард примет участие в 70% матчей. При этом появились разговоры, что питерцы могут отдать Дзюбу в аренду в «Рубин», явно с целью, чтобы это положение контракта не могло быть выполнено.

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В общем Дзюба вновь находится в привычной для себя ситуации, когда ему надо доказывать. Ему надо доказать Карпину свою состоятельность, чтобы вернуться в сборную. Дзюба как человек честолюбивый хочет вновь сыграть на чемпионате мира, да и стать лучшим бомбардиром национальной команды. Ему осталось совсем ничего до этого статуса.

Наверняка Дзюба хочет доказать, что достоин заключения ещё одного большого контракта. Если «Зенит» его отдаст, то он будет доказывать питерцам, что его зря отпустили. Мы помним фееричный отрезок нападающего в тульском «Арсенале» и шикарный матч против команды Роберто Манчини.

Когда ранее Дзюба оказывался в подобной ситуации в своей карьере, то всегда выдавал яркий сезон: аренды в «Томи» и «Арсенале», когда в него не верили, сезоны после возвращения в «Спартак» и «Зенит», первый сезон в Санкт-Петербурге. Дзюба будто питается отрицательной энергией, заряжается ей и выдаёт успешные отрезки. Чем хуже ситуация для него, тем лучше он играет.

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Главный вопрос – сможет ли Дзюба вновь выйти на пик. Всё же он уже немолод, и теперь будет намного сложнее показывать свои лучшие качества. Сумасшедшая мотивация – это очень важно. Однако только на ней дать результат не получится. Дзюбе нужны доверие тренера и команда, которая будет играть на него. В этой связи вполне логично выглядят слухи о том, что форвард может перебраться в «Рубин» к Леониду Слуцкому. Наставник ценит нападающего, в «Рубине» построена игра под большого Деспотовича, которого Дзюба мог бы заменить. Тем не менее остаются вопросы о физической готовности форварда.

И всё же на один сезон Дзюбы ещё должно хватить. Пожалуй, вполне можно ожидать от него нового прорыва.

Андрей Центров