Агент Лунёва прокомментировал информацию о предложении «Зенита»

Футбольный агент Антон Смирнов, который представляет интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва, прокомментировал информацию о возможном возвращении своего подопечного в «Зенит». Ранее сообщалось, что питерский клуб хотел взять голкипера в аренду.

Агент заявил, что не будет об этом рассказывать и посоветовал обратиться к руководству «Зенита» за информацией. Смирнов отметил, что если такое предложение и было, то Лунёв все равно отказался, так как у него сейчас контракт с «Байером», пишет «Спорт день за днем».

Напомним, что Лунёв был игроком «Зенита» с 2017 по 2021 год. Этим летом он подписал двухлетний контракт с немецким «Байером».