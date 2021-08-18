​«Матч ТВ» покажет матч «Зенита» вместо матча ЦСКА

Прогнозируемые погодные условия повлекли за собой изменения в календаре пятого тура российского чемпионата. Так, матч между ЦСКА и «Ахматом» начнётся в 16:00 вместо 18:00, а матч «Уфа» - «Зенит» - в 18:00 вместо 16:00. Изменения произошли и в программе федерального телеканала «Матч ТВ». На нём можно будет посмотреть матч «Зенита», который стартует в шесть часов вечера. А вот игра ЦСКА в прямом эфире на «Матч ТВ» показана не будет, ведь в четыре часа на канале будет транслироваться игра «Арсенал» - «Спартак».

Добавим, что после четырёх туров российского чемпионата первое место делят «Зенит» и «Рубин», набравшие по 10 очков.