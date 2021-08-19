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Россия. Премьер-лига

Божович: «Нынешняя ситуация ещё больше замотивирует Дзюбу»

19 Августа 2021 • 16:28 Комментировать
Уфа
...
Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 18:00
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Известный тренер Миодраг Божович прокомментировал ситуации вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Он заявил, что у Дзюбы началась чёрная полоса, но такое часто случается среди нападающих. Божович выразил надежду, что игрок сумеет вернуться на прежний уровень и начнет забивать за «Зенит» и сборную России.

Наставник добавил, что нынешняя ситуация может ещё больше может замотивировать футболиста, так как у Дзюбы сильный характер, и сейчас он начнет много работать, чтобы вернуться в национальную команду и стать лучше, пишет Sport 24.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету игрока четыре матча в РПЛ, в которых он не отличался результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Миодраг Божович Артём Дзюба
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