Божович: «Нынешняя ситуация ещё больше замотивирует Дзюбу»

Известный тренер Миодраг Божович прокомментировал ситуации вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Он заявил, что у Дзюбы началась чёрная полоса, но такое часто случается среди нападающих. Божович выразил надежду, что игрок сумеет вернуться на прежний уровень и начнет забивать за «Зенит» и сборную России.

Наставник добавил, что нынешняя ситуация может ещё больше может замотивировать футболиста, так как у Дзюбы сильный характер, и сейчас он начнет много работать, чтобы вернуться в национальную команду и стать лучше, пишет Sport 24.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету игрока четыре матча в РПЛ, в которых он не отличался результативными действиями.