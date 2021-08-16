Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом».

- Как вам игра?

- Я бы разделил это матч на две части, Первый тайм обычный по российским меркам, с аккуратным перестроением. Без каких-то рисков и лишней импровизации. А второй тайм выделялся из общего контекста игр РПЛ. Я расцениваю второй тайм по зрелищности положительно. Не знаю, довольны ли тренеры такой игрой, но смотреть такие матчи приятно. Когда футболисты начинают нервничать на поле, значит, у игры есть нерв и мотивация. Даже по взглядам ребят можно это определить.

- Как прокомментируете удаление Кузяева? Еще после момента с Живоглядовым он должен был играть осторожнее, но снова сфолил. Почему?

- Когда человек, имея желтую карточку, продолжает так же агрессивно играть, можно предъявлять ему претензии. Но наш футбол практически полностью отошел от контакта, и такие единоборства, в которых участвовал Кузяев, у нас редкость. И если его сильно за это критиковать, можно перейти на балет.

- Показалось, что после удаления Кузяева питерцы создали все свои основные моменты. Чем это можно объяснить?

- Самое логичное объяснение, что «Локомотив» стал более активно играть, и большим количеством футболистов находился на чужой половине поля, поэтому на своей - у него появлялись большие зоны. Любой команде легко бежать в зоны, особенно, если есть быстрые нападающие и люди, умеющие отдать туда пас. Просто можно туда ударить и бежать. Если бы «Локомотив» продолжил играть в таком же ключе, это было бы нелогично со стороны «железнодорожников», имея на одного человека больше, продолжать обороняться большим количеством игроков. Это было бы неправильно, и команда подверглась бы критике.

- Как оцените судейство Карасёва? Было одно удаления и два пенальти.

- На мой взгляд, все по делу, хотя для меня удаление Кузяева – это спорный момент. Оно должно было состояться еще в первом тайме. Во втором тайме прогнозировалось, что при любом фоле Кузяев будет удален. Думаю, еще в перерыве судья посмотрел этот эпизод и понял, что допустил ошибку, не удалив Далера. Поэтому он исправился во втором тайме. А что касается пенальти, они оба были. Единственное, одиннадцатиметровый в ворота «Зенита» можно было бы определить сразу по ходу игры, без помощи ВАР. Тем более, я видел повтор, судья находится буквально в семи метрах от эпизода. Никто не перекрывал ему обзор, все было у него на виду. Хорошо, что есть ВАР. Он разобрался. И плюс был один фол, срыв атаки, который Карасёв тоже не заметил - когда сбивали Азмуна. Он выбегал по центру поля, и могла быть очень хорошая атака. Арбитр не заметил этого фола, тянущего на желтую карточку. А ведь атака была перспективная.

- Что с Дзюбой, который не попал в состав? Он не в форме?

- То, что он не в форме, Артём сам понимает. Это показывает начало чемпионата. Но у команды есть два нападающих, которые в последних матчах забивают, и было бы нечестно по отношению к ним не поставить их в состав. Поэтому все логично. Не знаю, насколько адекватно это воспринимается самим Дзюбой, но это профессиональный футбол, когда есть, кем заменить даже таких раскрученных ребят, как Дзюба.

- Может быть скоростные Вендел, Малком и Азмун без Дзюбы - как раз подходящая тактика под Лигу чемпионов, которая скоро стартует для «Зенита»?

- Там будет другой уровень сопротивления, и если мы рассчитываем на то, что будем убегать в контратаки, то легко с хорошими командами это делать не получится, потому что там защитники другого уровня и в середине поля другое сопротивление. Там не дадут поднять голову и сделать замах для длинной передачи. Там все это пресекается на уровне зародыша контратаки, если соперник квалифицированный. А в Лиге чемпионов играют качественные команды. Может, Дзюба как раз более подходит для навала, в который «Зенит» играет в последние годы. Может быть, и такая тактика в каких-то матчах будет более действенная. Дзюба в любом случае пригодится в Лиге чемпионов. Думаю, он забьет один-два мяча, и все будут говорить, что он набрал форму. Артём играет всегда в одном ключе, просто иногда забивает, а иногда нет.

- Вы видите сейчас конкурентов для «Зенита» в чемпионате на длинной дистанции?

- Они есть. «Зенит» для меня фаворит, но конкуренты были и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Всегда есть крепкие команды, но смогут ли они победить в таком длинном турнире, вопрос. Но если «Зенит» не будет допускать ошибок, то никто его не обойдет.

- Кого считаете конкурентом «Зенита»?

- «Динамо» формирует новую команду. Там могут быть перепады, но игра у них интересная, много молодых ребят. Это нравится зрителям. У ЦСКА лет пять назад было омоложение, и все ждали, что оно приведет к новому мощному составу, но, видимо, селекция была проведена неправильно, и эта молодежь так и осталась перспективной. «Локомотив», безусловно, будет конкурировать. Может быть, «Сочи». Ждем от них удачного выступления. У команды есть все возможности, состав. Может, в этом году сочинцы выстрелят.

Елена Григорьевская