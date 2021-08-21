​Клаудиньо дебютирует, Дзюба вернулся в основу: состав «Зенита» на матч с «Уфой»

В одном из субботних матчей пятого игрового дня Премьер-лиги России «Зенит» сыграет против «Уфы» на поле соперника. Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Ерохин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Стоит сказать, что Клаудиньо, купленный недавно у «Ред Булл Брагантино», будет дебютировать в составе «Зенита». Также можно отметить возвращение в основу нападающего Артёма Дзюбы.

Поединок между «Уфой» и «Зенитом» стартует в 18:00 по Москве. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.