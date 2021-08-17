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Россия. Премьер-лига

У «Уфы» может появиться новый спонсор в виде нефтяной компании

17 Августа 2021 • 15:40 Комментировать
Уфа
...
Зенит
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21.08 16:00
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«Уфа», по всей видимости, уже на этой недели объявит о новом спонсоре клуба. Им может стать нефтяная компания «Башнефть».

О возможном сотрудничестве сообщает «Спорт-Экспресс». «Башнефть» была основана в 1946 году, а сейчас генеральным директором компании является Александр Корсик.

Стоит отметить, что о дальнейшей финансовой поддержке клуба заявил и глава Башкирии Радий Хабиров. Впрочем, он отметил несколько деталей, которые клуб вынужден решить в ближайшее время.

Напомним, что минувший розыгрыш российской Премьер-лиги прошёл для «Уфы» не совсем удачно – команда заняли лишь 13-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.

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