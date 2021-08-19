Клаудиньо поделился ожиданиями от выступлений под номером «11» в «Зените»

Бразилец Клаудиньо, недавно перешедший из стана «Брагантино» в питерский «Зенит», поделился ожиданиями от собственной игры под номером «11», ранее принадлежавший лучшему в истории «сине-бело-голубых» снайперу Александру Кержакову, ныне занимающему должность тренера «Нижнего Новгорода».

«Надеюсь, что этот номер подарит мне удачу и принесет успех в моей зенитовской карьере», - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Клаудиньо поставил подпись под пятилетним соглашением с питерцами. В своем предыдущем клубе футболист провел 126 поединков, записав в свой актив 32 мяча и 25 ассистов.