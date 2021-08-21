Малком, получивший сотрясение, может сыграть с «Уфой»

Бразильский полузащитник Малком имеет шанс помочь петербургскому «Зениту» в матче пятого тура Премьер-лиги против «Уфы». Ранее сообщалось, что у игрока сотрясение мозга.

На вопрос Sport24 агент игрока Луис Фернандо Гарсия ответил, что его клиент сможет выйти на поле в предстоящем поединке.

Матч между «Уфой» и «сине-бело-голубыми» состоится сегодня, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

После четырех проведенных туров «Зенит», набрав десять баллов, лидирует в турнирной таблице. «Уфа» с четырьмя очками располагается на 11-й строчке.