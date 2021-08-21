​Семак назвал главную причину потери очков «Зенитом»

«Зенит» потерял два очка в гостях у «Уфы», сыграв вничью с результатом 1:1. Главный тренер питерской команды Сергей Семак в качестве основной причины потери очков выделил плохую реализацию моментов у чужих ворот.

«К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить», - приводятся слова Семака на страницах официального сайта клуба.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в четверг, 26 августа. В этот день команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА на своём поле. Игра стартует в 20:45 по московскому времени.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Динамо».