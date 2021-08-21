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Россия. Премьер-лига

Стукалов: «Пошла игра качельная, там уже и мы могли выиграть, и «Зенит» мог выиграть»

21 Августа 2021 • 22:12 Комментировать
Уфа
1:1
Зенит
окончен
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Главный тренер «Уфы» Алексея Стукалова на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:1).

- Я благодарен ребятам, что они проявили характер. Нам тяжело далась эта игра, потому что мы плохо вошли в нее. Где-то была скованность, сжатость с нашей стороны. Тем не менее, после перерыва стали более агрессивно и нагло играть. Те замены, которые мы планировали, они сыграли и отквитали. Там уже пошла игра качельная, там уже и мы могли выиграть, и «Зенит» мог выиграть. У «Зенита» где-то чуть-чуть, может быть, было больше моментов, но забей мы свои два момента во втором тайме, могли бы и мы победить. Я думаю, что на сегодняшний день - справедливый результат.

- Ничья с чемпионом сравнима по эмоциям с победой?

- Победа никакие эмоции не заменит в любом случае, но сегодня мы очень хотели сыграть достойно, мы сыграли достойно и рады этому.

- 30-градусная жара дала преимущество «Уфе», которая всю неделю готовилась в этих условиях?

- Без мяча тоже тяжело играть, хотя мы пытались нацелить ребят, что когда мы будем владеть мячом, то наоборот, в паузах, когда мы контролировали мяч, то отдыхали, потому что большую часть игры старались проводить в прессинге, не давать «Зениту» проводить атаки, старались играть высоко. Когда мяч приходил к нам, задача была - если хорошо можно выбежать, мы выбегаем. Если нет, мы его контролируем, чтобы команда чуть-чуть взяла паузу.

- В чем секрет Гамида Агаларова? В его работе?

- Нет, это его работа, его труд. Я скажу так: будучи еще тренером «Велеса» зимой, мы играли с «Волгарём», и он там был. Я скажу, что это два разных человека абсолютно.

- Сегодня в заявке не было Иванова и Саплинова. Что с ними?

- У Саши с мениском небольшие проблемы. У Олега после «Крыльев» воспалился ахилл. Мы говорили, что на эту игру мы его придержим.

- Уже в четверг игра с «Крыльями Советов». Не будет ли сложно настроиться на этот матч после такого эмоционального поединка?

- Я всегда говорю, что мы не делим на ЦСКА, «Зенит», «Крылья». У нас каждый матч, как финал, другого пути просто нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
окончен Крылья Советов 1:0 Сочи 2.95 3.3 2.45
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