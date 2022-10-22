Доннарумма впечатлён игрой дуэта Месси - Мбаппе

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от игры нападающих команды в матче Лиги 1 против «Аяччо» (3:0).

Француз и аргентинец организовали все голы парижан: у Мбаппе – 2+1, у Месси – 1+2. Итальянский вратарь признался, что наблюдать за игрой звёздных форвардов было приятно: «Да, потрясающее зрелище. Команда провела отличный матч. Сегодняшняя победа поможет нам подойти к предстоящей игре Лиги чемпионов в хорошем состоянии. Я сосредоточен на том, чтобы помогать «ПСЖ» добиваться успехов», – заявил после победы Доннарумма.

Во вторник парижане примут на своём поле израильский «Маккаби» в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.