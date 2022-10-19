Нападающий Ноа Лемина подписал свой первый профессиональный контракт с «ПСЖ», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение 17-летнего француза с действующим чемпионом страны рассчитано до 2025 года.

Ранее Лемина выступал за молодёжную команду «ПСЖ», проведя в текущем сезоне четыре матча, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Лорьян» на три очка. Свой следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут в пятницу, 21 октября, против «Аяччо». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.