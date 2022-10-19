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Чемпионат Франции. Лига 1

Лемина подписал трёхлетний контракт с «ПСЖ» официально

19 Октября 2022 • 16:54 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
1 12.00 X 5.50 2 1.27
21.10 22:00

Нападающий Ноа Лемина подписал свой первый профессиональный контракт с «ПСЖ», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение 17-летнего француза с действующим чемпионом страны рассчитано до 2025 года.

Ранее Лемина выступал за молодёжную команду «ПСЖ», проведя в текущем сезоне четыре матча, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Лорьян» на три очка. Свой следующий матч подопечные Кристофа Галтье проведут в пятницу, 21 октября, против «Аяччо». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ноа Лемина
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АЯЧЧО ПСЖ
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