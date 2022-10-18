Полузащитник «ПСЖ» Руис: «Надеюсь, «Наполи» выиграет Скудетто»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис пожелал успехов своему бывшему клубу.

Испанец сменил Неаполь на Париж минувшим летом, но продолжает следить за успехами «адзурри» по сей день: «Я провёл там четыре года, и часть моего сердца принадлежит «Наполи». Я очень рад за команду, в Неаполе у меня много друзей, и я надеюсь, что отличный старт сезона увенчается для них победой в чемпионате Италии», – сказал Руис.

Трансфер 26-летнего хавбека обошёлся «ПСЖ» в 23 млн евро. В составе парижан Фабиан Руис провёл восемь матчей во всех соревнованиях, но пока не отметился результативными действиями.