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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе опередил Бензема в рейтинге самых популярных футболистов Франции

20 Октября 2022 • 21:56 Комментировать (1)
Аяччо
...
ПСЖ
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Через 22 ч. 48 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе популярнее среди французских любителей футбола, чем форвард «Реала» Карим Бензема.

Согласно результатам опроса, которые приводит издание RMC Sport, 31% французов считают звезду «ПСЖ» своим любимым игроком, 18% выбрали Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико», а за новоиспечённого обладателя «Золотого мяча» проголосовали лишь 13% опрошенных. Отмечается также, что 42% публики считают Мбаппе лицом сборной Франции и её лидером в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Килиан Мбаппе забил 12 голов в 14 матчах нынешнего клубного сезона. В составе национальной команды 23-летний футболист отличился 28 раз, сыграв 59 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Октября 2022 в 22:03
Не нравятся французам бородатые французы... Хе-хе..
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