Мбаппе опередил Бензема в рейтинге самых популярных футболистов Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе популярнее среди французских любителей футбола, чем форвард «Реала» Карим Бензема.

Согласно результатам опроса, которые приводит издание RMC Sport, 31% французов считают звезду «ПСЖ» своим любимым игроком, 18% выбрали Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико», а за новоиспечённого обладателя «Золотого мяча» проголосовали лишь 13% опрошенных. Отмечается также, что 42% публики считают Мбаппе лицом сборной Франции и её лидером в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Килиан Мбаппе забил 12 голов в 14 матчах нынешнего клубного сезона. В составе национальной команды 23-летний футболист отличился 28 раз, сыграв 59 встреч.