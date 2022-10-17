Агент Доннаруммы Пимента прокомментировала слухи о возможном возвращении голкипера в Серию А

Рафаэла Пимента, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировала слухи о возможном возвращении итальянца в Серию А, где голкипер ранее выступал в составе «Милана».

«У Джанлуиджи всё складывается хорошо в Париже. Он счастлив в своей нынешней команде. Тем не менее, невозможно предугадать, что может случиться в будущем», – цитирует Пименту итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда присоединился к команде свободным агентом из «Милана». Джанлуиджи уже вытеснил из основного состава Кейлора Наваса.