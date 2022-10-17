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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Доннаруммы Пимента прокомментировала слухи о возможном возвращении голкипера в Серию А

17 Октября 2022 • 11:46 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
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21.10 22:00

Рафаэла Пимента, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировала слухи о возможном возвращении итальянца в Серию А, где голкипер ранее выступал в составе «Милана».

«У Джанлуиджи всё складывается хорошо в Париже. Он счастлив в своей нынешней команде. Тем не менее, невозможно предугадать, что может случиться в будущем», – цитирует Пименту итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда присоединился к команде свободным агентом из «Милана». Джанлуиджи уже вытеснил из основного состава Кейлора Наваса.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Рафаэла Пимента
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АЯЧЧО ПСЖ
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