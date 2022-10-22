Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Аяччо»

22 Октября 2022 • 00:06 Комментировать (1)
Аяччо
0:3
ПСЖ
окончен

«Пари Сен-Жермен» добился победы над «Аяччо» благодаря отличной игре Лионеля Месси.

Встреча завершилась со счётом 3:0. Звёздный аргентинец дважды ассистировал Килиану Мбаппе, а также отличился сам, откликнувшись на передачу всё того же Мбаппе. Статистический ресурс SofaScore оценил выступление Месси в 9,2 балла – лучший результат в матче. 35-летний форвард не только отметился тремя результативными действиями, но и создал два явных голевых шанса, чаще всех обводил оппонентов и стал лучшим по количеству передач под удар.

Лионель Месси возглавляет список лучших ассистентов чемпионата Франции с девятью голевыми пасами, также на его счету шесть голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
22 Октября 2022 в 00:17
Не надо... Не надо, печалиться, Геша!... Оплати штраф и тебя ждёт Шериф... 👳.. А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аяччо Аяччо
ПСЖ ПСЖ
0
3
11.00 5.30 1.30
Видео
22.10.22 в 18:00
Монпелье Монпелье
Лион Лион
4.00 4.20 1.80
Видео
22.10.22 в 22:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
2.17 3.65 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
00:54 · Франция. Лига 1
Галтье – о победе «ПСЖ»: «Месси – гений» 1
00:27 · Франция. Лига 1
Мбаппе поучаствовал в 200 голах в 194 матчах Лиги 1 1
00:06 · Франция. Лига 1
Месси – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Аяччо» 1
21 Октября
23:55 · Франция. Лига 1
Действия связки Мбаппе - Месси принесли разгромную победу для «ПСЖ» в матче с «Аяччо»
23:15 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» раскритиковал поведение Роналду 1
22:49 · Франция. Лига 1
Месси вышел на второе место в Европе по голевым передачам в нынешнем сезоне 1
22:46 · Франция. Лига 1
Игрок «Монако» может сменить спортивное гражданство ради ЧМ-2022
21:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Аяччо» - без Неймара
21:35 · Франция. Лига 1
«Аяччо» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
20:56 · Франция. Лига 1
Галтье перестраивает «ПСЖ» на новую тактическую схему 1
20:19 · Испания. Ла Лига
Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации «лучший молодой игрок года»
16:31 · Франция. Лига 1
​Месси: «Личная жизнь выше спортивной» 1
16:26 · Франция. Лига 1
​Месси: «У меня много плохих матчей» 3
16:19 · Франция. Лига 1
​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет» 2
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире»
Все новости
Рекомендуем