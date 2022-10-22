Месси – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Аяччо»

«Пари Сен-Жермен» добился победы над «Аяччо» благодаря отличной игре Лионеля Месси.

Встреча завершилась со счётом 3:0. Звёздный аргентинец дважды ассистировал Килиану Мбаппе, а также отличился сам, откликнувшись на передачу всё того же Мбаппе. Статистический ресурс SofaScore оценил выступление Месси в 9,2 балла – лучший результат в матче. 35-летний форвард не только отметился тремя результативными действиями, но и создал два явных голевых шанса, чаще всех обводил оппонентов и стал лучшим по количеству передач под удар.

Лионель Месси возглавляет список лучших ассистентов чемпионата Франции с девятью голевыми пасами, также на его счету шесть голов.