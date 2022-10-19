Мбаппе опроверг слухи об уходе из «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании покинуть французский гранд.

По информации L’Equipe, такое решение от нападающего было важно для поддержания нормальной атмосферы в раздевалке «парижан». Мбаппе стал отрицать все слухи после победы над «Марселем», поскольку ситуация начала выходить из-под контроля, а руководству «ПСЖ» важно закончить первую половину сезона без лишних скандалов.

Напомним, что на прошлой неделе активно ходили слухи о желании Мбаппе покинуть французскую столицу и переехать в мадридский «Реал».

