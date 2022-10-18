В «ПСЖ» недовольны Мбаппе

Правление «Пари Сен-Жермен» имеет вопросы к звезде клуба Килиану Мбаппе.

В мае 23-летний футболист согласился продлить контракт на сверхвыгодных условиях, и с тех пор регулярно ввязывается в малоприятные истории, не имеющие прямого отношения к игре. Многие из заявлений СМИ, как утверждают представители парижан и сам Мбаппе, далеки от правды, однако в клубе всё же недовольны поведением игрока, сообщает L'Equipe. Руководство считает, что форвард не должен навязывать свои условия и обязан проявлять больше уважения к работодателям.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе опроверг слухи о просьбе продать его в другой клуб в январе.