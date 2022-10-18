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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» недовольны Мбаппе

18 Октября 2022 • 23:22 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
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21.10 22:00

Правление «Пари Сен-Жермен» имеет вопросы к звезде клуба Килиану Мбаппе.

В мае 23-летний футболист согласился продлить контракт на сверхвыгодных условиях, и с тех пор регулярно ввязывается в малоприятные истории, не имеющие прямого отношения к игре. Многие из заявлений СМИ, как утверждают представители парижан и сам Мбаппе, далеки от правды, однако в клубе всё же недовольны поведением игрока, сообщает L'Equipe. Руководство считает, что форвард не должен навязывать свои условия и обязан проявлять больше уважения к работодателям.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе опроверг слухи о просьбе продать его в другой клуб в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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АЯЧЧО ПСЖ
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