Галтье после победы «ПСЖ» над «Аяччо»: «Люди приходят на стадион, чтобы посмотреть, как играет Лео»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал игру аргентинца Лионеля Месси в матче против «Аяччо» (3:1).

«У нас было несколько ключевых моментов, и мы не забили, что дало «Аяччо» некоторую надежду перед двумя нашими шикарными голами, включая гол Месси. Люди приходят на стадион, чтобы посмотреть, как играет Лео - он лучший игрок всех времён. Ему нравится играть с другими, у него есть желание играть с другими, он очень альтруистичен и великолепно забил второй гол», - цитирует француза GFFN.

Кроме Месси в противостоянии двумя забитыми голами сумел отличиться также ещё и Килиан Мбаппе.