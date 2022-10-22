Мбаппе поучаствовал в 200 голах в 194 матчах Лиги 1

Нападающий Килиан Мбаппе отметился 200-м результативным действием в чемпионате Франции.

В пятничном матче Лиги 1 парижане обыграли «Аяччо» в гостях со счётом 3:0, а 23-летний француз записал себе в актив два забитых мяча и результативную передачу на Лионеля Месси. В общей сложности в 194 встречах чемпионата Мбаппе напрямую поучаствовал в 200 голах, 145 раз поразив ворота соперников и 55 раз ассистировав товарищам.

Именно Килиан Мбаппе в настоящий момент возглавляет список бомбардиров Лиги 1 с десятью точными ударами, опережая Неймара и Джонатана Дэвида, отличившихся по девять раз.