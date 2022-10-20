Галтье поделился ожиданиями от встречи с сыном, который работает помощником тренера в «Аяччо»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от встречи со своим сыном Жорданом, который работает помощником главного тренера в «Аяччо». Матч между парижанами и «медведями» состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

«Это будет особенный момент для отца. Я увижу своего сына на скамейке клуба Лиги 1. Войдёт ли он когда-нибудь в мой тренерский штаб? Он очень молод, а у меня уже есть много помощник. Не знаю», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Аяччо» располагается в зоне вылета на 18 месте.