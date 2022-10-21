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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире»

21 Октября 2022 • 15:04 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
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Через 6 ч. 35 мин.

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос до сих пор является одним из лучших в мире на своей позиции. Напомним, испанец прошлым летом перебрался в парижский клуб на правах свободного агента как раз из мадридского «Реала».

«Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире», – заявил Анчелотти на своей пресс-конференции.

Напомним, Рамос долгое время был капитаном мадридского «Реала». Футболист выступал за «королевский клуб» с 2005 по 2021 год и выиграл с командой 4 титула Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Рамос наконец оправился от травм и теперь является основным защитником «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Серхио Рамос
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АЯЧЧО ПСЖ
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