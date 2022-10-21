Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья отсутствовал на тренировке «ПСЖ»

21 Октября 2022 • 02:13 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
1 12.50 X 5.80 2 1.25
Через 18 ч. 23 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Витинья отсутствовал на тренировке французской команды. Об этом сообщает L’Équipe.

Нет информации о том, что именно послужило причиной того, что игрок не появился на тренировке «ПСЖ», однако предполагается, что футболист пропустит выездной матч 12 тура чемпионата Франции против «Аяччо».

На текущий момент столичный клуб лидирует в турнирной таблице Лиги 1, ни разу не потерпев поражение по ходу текущего розыгрыша золотых медалей. Ближайшим преследователем парижан является «Лорьян», имеющий на три очка меньше (29 баллов против 26).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Чемпионат Франции Витинья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.22 в 22:00
Аяччо Аяччо
ПСЖ ПСЖ
10.00 6.60 1.26
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
02:13 · Франция. Лига 1
Витинья отсутствовал на тренировке «ПСЖ»
01:42 · Франция. Лига 1
Тудор – о Клоссе: «В мире мало таких игроков, как он, на его позиции»
20 Октября
23:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» рассказал, почему не станет приглашать Роналду 1
21:56 · Испания. Ла Лига
Мбаппе опередил Бензема в рейтинге самых популярных футболистов Франции 1
20:44 · Испания. Ла Лига
Экс-агент Неймара: «Он едва не перешёл в «Реал», но Месси всё изменил» 1
19:31 · Франция. Лига 1
​Месси признали игроком месяца в Лиге 1 1
14:39 · Франция. Лига 1
Галтье поделился ожиданиями от встречи с сыном, который работает помощником тренера в «Аяччо»
14:34 · Франция. Лига 1
Кимпембе не сыграет с «Аяччо»
14:30 · Франция. Лига 1
Галтье подтвердил, что «ПСЖ» выйдет на матч с «Аяччо» со схемой в 4 защитника
13:17 · Франция. Лига 1
​«Аяччо» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 21 октября 2022
13:10 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года 1
12:58 · Франция. Лига 1
Кимпембе возобновил тренировки в общей группе «ПСЖ»
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» нацелились на звёздного португальца
12:37 · Франция. Лига 1
Неймар и Рамос не сыграют против «Аяччо»
08:43 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Спартака» дисквалифицирован на два матча за фол на Неймаре
Все новости
Рекомендуем