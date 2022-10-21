Витинья отсутствовал на тренировке «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Витинья отсутствовал на тренировке французской команды. Об этом сообщает L’Équipe.

Нет информации о том, что именно послужило причиной того, что игрок не появился на тренировке «ПСЖ», однако предполагается, что футболист пропустит выездной матч 12 тура чемпионата Франции против «Аяччо».

На текущий момент столичный клуб лидирует в турнирной таблице Лиги 1, ни разу не потерпев поражение по ходу текущего розыгрыша золотых медалей. Ближайшим преследователем парижан является «Лорьян», имеющий на три очка меньше (29 баллов против 26).