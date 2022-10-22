В «ПСЖ» рассказали о взаимоотношениях Месси и Мбаппе

Наставник французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о взаимоотношениях звездных нападающих команды Килиана Мбаппе и Лионеля Месси после победного матча с «Аяччо» (3:0).

«У них все прекрасно в этом плане. А это отличный знак для клуба. Месси и Мбаппе – футболисты, которым важно регулярно забивать голы», - передает слова специалиста пресс-служба парижского гранда.

В минувшем матче Мбаппе отметился дублем, а Месси забил один гол. В этих моментах они ассистировали друг другу.

По итогам 12 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 32 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице.