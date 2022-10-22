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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» рассказали о взаимоотношениях Месси и Мбаппе

22 Октября 2022 • 07:17 Комментировать
Аяччо
0:3
ПСЖ
окончен

Наставник французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о взаимоотношениях звездных нападающих команды Килиана Мбаппе и Лионеля Месси после победного матча с «Аяччо» (3:0).

«У них все прекрасно в этом плане. А это отличный знак для клуба. Месси и Мбаппе – футболисты, которым важно регулярно забивать голы», - передает слова специалиста пресс-служба парижского гранда.

В минувшем матче Мбаппе отметился дублем, а Месси забил один гол. В этих моментах они ассистировали друг другу.

По итогам 12 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 32 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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