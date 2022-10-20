Кимпембе возобновил тренировки в общей группе «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе наконец вернулся в строй после травмы. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз принял участие в тренировке команды утром в четверг.

Напомним, ранее из-за травмы Кимпембе был вынужден пропустить несколько недель. Вместо Преснела на позиции центрального защитника действовал опорный полузащитник Данилу Перейра, который недавно выбыл из строя из-за повреждения.

При этом источник также отмечает, что сегодняшнюю тренировку «ПСЖ» пропустил Витинья. Португалец вряд ли примет участие в ближайшем туре чемпионата Франции, где парижане отправятся на выезд к «Аяччо».