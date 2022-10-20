Кимпембе не сыграет с «Аяччо»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не сыграет в завтрашнем матче чемпионата Франции с «Аяччо». Об этом заявил главный тренер Кристоф Галтье на пресс-конференции в преддверии игры.

Хоть защитник и вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы, француз пока не готов принимать участие в матчах. Кимпембе нужно набрать форму и войти в игровой ритм. Только лишь затем Галтье будет постепенно внедрять его в действие.

Напомним, летом Кимпембе связывали с уходом из «ПСЖ». Футболист был интересен лондонскому «Челси», но трансфер так и не состоялся.

Контракт Кимпембе с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.