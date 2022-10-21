Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси: «У меня много плохих матчей»

21 Октября 2022 • 16:26 Комментировать (3)
Аяччо
...
ПСЖ
1 12.50 X 5.80 2 1.25
Через 4 ч. 47 мин.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался на тему своих выступлений. Аргентинец признался, что у него часто бывают плохие матчи.

«Конечно, у меня много плохих матчей. Редко я покидаю поле довольным. Я всегда очень требователен к самому себе», - высказался звёздный футболист в ходе своего интервью для DirecTV.

Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года после ухода из «Барселоны». Действующий контракт аргентинского нападающего рассчитан до завершения сезона 2022/2023. В трудовом соглашении прописана опция возможного продления ещё на один год.

Месси высказался о своём будущем

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
21 Октября 2022 в 16:52
Самокритичен... Это хорошо...
Sergey999
21 Октября 2022 в 17:04
Да вынь ты уже язык из его ж..ы))))))
Alex1972
21 Октября 2022 в 17:11
А-ха-ха-ха..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.22 в 22:00
Аяччо Аяччо
ПСЖ ПСЖ
10.00 6.60 1.26
Видео
22.10.22 в 18:00
Монпелье Монпелье
Лион Лион
4.00 4.20 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
16:31 · Франция. Лига 1
​Месси: «Личная жизнь выше спортивной» 1
16:26 · Франция. Лига 1
​Месси: «У меня много плохих матчей» 3
16:19 · Франция. Лига 1
​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет» 1
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире»
11:02 · Испания. Ла Лига
Бензема – о камбэке с «ПСЖ»: «Я приложил для этого все усилия»
08:21 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил успешную игру Неймара
07:25 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор раскритиковал Роналду и призвал его равняться на Месси
02:13 · Франция. Лига 1
Витинья отсутствовал на тренировке «ПСЖ»
01:42 · Франция. Лига 1
Тудор – о Клоссе: «В мире мало таких игроков, как он, на его позиции»
20 Октября
23:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» рассказал, почему не станет приглашать Роналду 2
21:56 · Испания. Ла Лига
Мбаппе опередил Бензема в рейтинге самых популярных футболистов Франции 1
20:44 · Испания. Ла Лига
Экс-агент Неймара: «Он едва не перешёл в «Реал», но Месси всё изменил» 1
19:31 · Франция. Лига 1
​Месси признали игроком месяца в Лиге 1 2
14:39 · Франция. Лига 1
Галтье поделился ожиданиями от встречи с сыном, который работает помощником тренера в «Аяччо»
14:34 · Франция. Лига 1
Кимпембе не сыграет с «Аяччо»
Все новости
Рекомендуем