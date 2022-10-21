​Месси: «У меня много плохих матчей»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался на тему своих выступлений. Аргентинец признался, что у него часто бывают плохие матчи.

«Конечно, у меня много плохих матчей. Редко я покидаю поле довольным. Я всегда очень требователен к самому себе», - высказался звёздный футболист в ходе своего интервью для DirecTV.

Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года после ухода из «Барселоны». Действующий контракт аргентинского нападающего рассчитан до завершения сезона 2022/2023. В трудовом соглашении прописана опция возможного продления ещё на один год.

Месси высказался о своём будущем