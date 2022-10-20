​Месси признали игроком месяца в Лиге 1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси был признан лучшим игроком сентября во французской Лиге 1. Об этом сообщает Национальный союз профессиональных футболистов Франции.

В прошлом месяце Лионель Месси провёл за «ПСЖ» три матча в чемпионате Франции. В них звёздный аргентинский нападающий записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 на текущий момент. Ближайший матч чемпионата команда Кристофа Галтье проведёт в пятницу, 21 октября, – против «Аяччо» на поле соперника.

Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета прошлого года.