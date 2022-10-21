Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил состав на матч с «Аяччо» - без Неймара

21 Октября 2022 • 21:40 Комментировать
Аяччо
0:0
ПСЖ
1 11.00 X 5.30 2 1.30
1-й тайм

Двенадцатый тур французского чемпионата начнется с матча между «Аяччо» и «ПСЖ», лидер чемпионата отправляется в гости. Накануне игры наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье объявил стартовый состав своей команды. Месси и Мбаппе выйдут в стартовом составе, в то время как Неймар игру пропустит.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мукиеле, Маркиньос, Бернат, Фабиан, Верратти, Санчес, Солер, Месси, Мбаппе.

 Матч двенадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 между «Аяччо» и «ПСЖ» начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт. Не пропустите матч!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аяччо ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13 мин
Аяччо Аяччо
ПСЖ ПСЖ
0
0
10.00 6.60 1.26
Видео
22.10.22 в 18:00
Монпелье Монпелье
Лион Лион
4.00 4.20 1.80
Видео
22.10.22 в 22:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
2.17 3.65 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
21:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Аяччо» - без Неймара
21:35 · Франция. Лига 1
«Аяччо» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:56 · Франция. Лига 1
Галтье перестраивает «ПСЖ» на новую тактическую схему
20:19 · Испания. Ла Лига
Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации «лучший молодой игрок года»
16:31 · Франция. Лига 1
​Месси: «Личная жизнь выше спортивной» 1
16:26 · Франция. Лига 1
​Месси: «У меня много плохих матчей» 3
16:19 · Франция. Лига 1
​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет» 1
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире»
11:02 · Испания. Ла Лига
Бензема – о камбэке с «ПСЖ»: «Я приложил для этого все усилия»
08:21 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил успешную игру Неймара
07:25 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор раскритиковал Роналду и призвал его равняться на Месси
02:13 · Франция. Лига 1
Витинья отсутствовал на тренировке «ПСЖ»
01:42 · Франция. Лига 1
Тудор – о Клоссе: «В мире мало таких игроков, как он, на его позиции»
20 Октября
23:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» рассказал, почему не станет приглашать Роналду 2
21:56 · Испания. Ла Лига
Мбаппе опередил Бензема в рейтинге самых популярных футболистов Франции 1
Все новости
Рекомендуем