«ПСЖ» объявил состав на матч с «Аяччо» - без Неймара

Двенадцатый тур французского чемпионата начнется с матча между «Аяччо» и «ПСЖ», лидер чемпионата отправляется в гости. Накануне игры наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье объявил стартовый состав своей команды. Месси и Мбаппе выйдут в стартовом составе, в то время как Неймар игру пропустит.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мукиеле, Маркиньос, Бернат, Фабиан, Верратти, Санчес, Солер, Месси, Мбаппе.

Матч двенадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 между «Аяччо» и «ПСЖ» начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт. Не пропустите матч!