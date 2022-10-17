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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал о травме Перейры

17 Октября 2022 • 13:01 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
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21.10 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о состоянии полузащитника Данилу Перейры после матча с «Марселем» в чемпионате Франции. Напомним, португальский хавбек получил травму и был заменён на 25-й минуте встречи.

«Данилу Перейра ощутил сильную боль в подколенном сухожилии. Мы до сих пор не знаем, как долго он будет отсутствовать», – заявил Галтье на пресс-конференции после матча с «провансальцами».

Из-за кадровой ситуации в связи с травмой Преснела Кимпембе, Данилу Перейра в нынешнем сезоне выступает за «ПСЖ» на позиции центрального защитника. Вчера португалец действовал в связке с капитаном команды Маркиньосом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Данилу Перейра
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АЯЧЧО ПСЖ
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