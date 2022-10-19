Месси более года не общался с президентом «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не обсуждает возвращение в «Барселону» с Жоаном Лапортой.

Президент «сине-гранатовых» регулярно высказывается о желании вернуть в клуб аргентинца, подогревая слухи о возможном воссоединении следующим летом, однако на деле ситуация несколько сложнее: по данным RAC1, Месси и Лапорта не контактировали уже более года, а пребывание главы «Барселоны» в Париже никак не было связано с 35-летней суперзвездой.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Парижский клуб, как сообщалось в СМИ, готов предложить игроку новый контракт после чемпионата мира.