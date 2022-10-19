Руководство «Пари Сен-Жермен» начинает готовить замену на случай ухода Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Одним из вариантов может стать бывший игрок «ПСЖ».

Речь идёт о форварде «РБ Лейпциг» Кристофере Нкунку. По информации Fichajes, французский нападающий является главным кандидатом на звание следующего новичка на «Парк де Пренс». Отметим, что ранее появилась информация о возможном переходе Нкунку в «Челси» уже этой зимой.

Кристофер является воспитанником «Пари Сен-Жермен», покинувшим родной клуб в 2019 году. В текущем сезоне в рамках всех соревнований Нкунку забил десять голов в 16 матчах в футболке «Лейпцига».