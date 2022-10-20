Галтье подтвердил, что «ПСЖ» выйдет на матч с «Аяччо» со схемой в 4 защитника

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что завтра его команда выйдет на матч чемпионата Франции с «Аяччо» с четырьмя защитниками. Об этом специалист заявил на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что на старте сезона «ПСЖ» играл со схемой в три защитника. Чаще всего расстановка парижан была 3-4-3. Тем не менее, французский специалист решил поменять систему.

Команда Кристофа Галтье пока лидирует в чемпионате Франции с отрывом в три очка от «Лорьяна», который неожиданно располагается на второй строчке. В матче с «Аяччо» парижанам из-за травмы не поможет полузащитник Витинья, а также Неймар и Серхио Рамос, которые пропустят игру по причине дисквалификации.