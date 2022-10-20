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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье подтвердил, что «ПСЖ» выйдет на матч с «Аяччо» со схемой в 4 защитника

20 Октября 2022 • 14:30 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
1 11.50 X 5.60 2 1.27
21.10 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что завтра его команда выйдет на матч чемпионата Франции с «Аяччо» с четырьмя защитниками. Об этом специалист заявил на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что на старте сезона «ПСЖ» играл со схемой в три защитника. Чаще всего расстановка парижан была 3-4-3. Тем не менее, французский специалист решил поменять систему.

Команда Кристофа Галтье пока лидирует в чемпионате Франции с отрывом в три очка от «Лорьяна», который неожиданно располагается на второй строчке. В матче с «Аяччо» парижанам из-за травмы не поможет полузащитник Витинья, а также Неймар и Серхио Рамос, которые пропустят игру по причине дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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АЯЧЧО ПСЖ
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