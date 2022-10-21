Месси вышел на второе место в Европе по голевым передачам в нынешнем сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси снова помог забить товарищу по команде.

В проходящем в эти минуты поединке французской Лиги 1 против «Аяччо» счёт был открыт на 24-й минуте, когда Килиан Мбаппе нанёс точный удар после передачи Месси. 35-летний аргентинец отметился восьмым результативным пасом в рамках чемпионата, став единоличным лидером французской лиги по данному показателю, а также расположившись на втором месте среди всех футболистов топ-5 лиг Европы после полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, ассистировавшего в АПЛ девять раз.

В активе Месси также пять забитых мячей в нынешнем розыгрыше Лиги 1.