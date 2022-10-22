Галтье – о победе «ПСЖ»: «Месси – гений»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал успех своей команды в матче чемпионата Франции против «Аяччо».

Парижане победили со счётом 3:0. Килиан Мбаппе оформил дубль и однажды ассистировал, а Лионель Месси отметился двумя ассистами и одним голом.

«Мы плохо начали матч, допускали много потерь. Иногда команда не решалась бить, когда это было необходимо, но затем нам удалось забить два великолепных гола.

Месси – гениальный игрок, он отлично взаимодействует с Мбаппе. Мы изменили наш тактический рисунок, чтобы команде было ещё проще находить их передачами», – заявил в послематчевом интервью Prime Video Кристоф Галтье.