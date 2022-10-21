Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Действия связки Мбаппе - Месси принесли разгромную победу для «ПСЖ» в матче с «Аяччо»

21 Октября 2022 • 23:55 Комментировать
Аяччо
0:3
ПСЖ
окончен

Вынесенный на пятницу матч между аутсайдерами из «Аяччо» и лидерами из «ПСЖ» завершился предсказуемо - разгромом. В первой четверти было по два момента с каждой стороны, а Лионель Месси начал пристрелку. В итоге аргентинец вывел Килиана Мбаппе один на один с голкипером, и счет открыт. Француз едва не удвоил счет, но мяч свалился с ноги. И после перерыва Мбаппе мог забивать, рядом с каркасом. Затем Месси блеснул техникой, обыгрался с напарником по атаке  и удвоил счет. И тут же Килиан оформил дубль, получив мяч от Лионеля.

3:0, «ПСЖ» уже в шести очках от второго места.

Протокол игры  
Аяччо0:3ПСЖ
  24'Мбаппе Килиан (0:1)
  79'Месси Лионель (0:2)
  82'Мбаппе Килиан (0:3)
Леруа БенжаменЮссуф МохамедГонсалес Омар IIАвинель СедрикКоне Юссуф 74' (Диалло Исмаэль ( 74') Баяла Сириль 57' (Амума Ромен ( 57') Маршетти ВенсанКутадьер МатьёБелайли Юсеф 83' (Мангани Тома ( 83') Эль-Идрисси Мунем 74' (Баррето Микаэль ( 74') Муссити-Око Бевик 57' (Нури Рияд ( 57')
Запасные: Шаброль ФлорьянСоллакаро Франсуа-ЖозефАльфонс МикаэльВидаль Клеман
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМукиэле НордиМаркиньос Маркос 84' (Битшиабу Эль-Шадай ( 84') Бернат ХуанФабиан Руис 83' (Заир-Эмери Уоррен ( 83') Верратти Марко  22'Саншеш Ренату 62' (Витинью II ( 62') Солер Карлос 71' (Сарабия Пабло ( 71') Месси ЛионельМбаппе Килиан 83' (Экитик Юго ( 83')
Запасные: Гарби ИсмаэльЛетелье АлександрНавас Кейлор
21 октября. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аяччо ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аяччо Аяччо
ПСЖ ПСЖ
0
3
11.00 5.30 1.30
Видео
22.10.22 в 18:00
Монпелье Монпелье
Лион Лион
4.00 4.20 1.80
Видео
22.10.22 в 22:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
2.17 3.65 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
00:54 · Франция. Лига 1
Галтье – о победе «ПСЖ»: «Месси – гений» 1
00:27 · Франция. Лига 1
Мбаппе поучаствовал в 200 голах в 194 матчах Лиги 1 1
00:06 · Франция. Лига 1
Месси – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Аяччо» 1
21 Октября
23:55 · Франция. Лига 1
Действия связки Мбаппе - Месси принесли разгромную победу для «ПСЖ» в матче с «Аяччо»
23:15 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» раскритиковал поведение Роналду 1
22:49 · Франция. Лига 1
Месси вышел на второе место в Европе по голевым передачам в нынешнем сезоне 1
22:46 · Франция. Лига 1
Игрок «Монако» может сменить спортивное гражданство ради ЧМ-2022
21:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Аяччо» - без Неймара
21:35 · Франция. Лига 1
«Аяччо» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
20:56 · Франция. Лига 1
Галтье перестраивает «ПСЖ» на новую тактическую схему 1
20:19 · Испания. Ла Лига
Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации «лучший молодой игрок года»
16:31 · Франция. Лига 1
​Месси: «Личная жизнь выше спортивной» 1
16:26 · Франция. Лига 1
​Месси: «У меня много плохих матчей» 3
16:19 · Франция. Лига 1
​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет» 2
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире»
Все новости
Рекомендуем