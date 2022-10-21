Действия связки Мбаппе - Месси принесли разгромную победу для «ПСЖ» в матче с «Аяччо»

Вынесенный на пятницу матч между аутсайдерами из «Аяччо» и лидерами из «ПСЖ» завершился предсказуемо - разгромом. В первой четверти было по два момента с каждой стороны, а Лионель Месси начал пристрелку. В итоге аргентинец вывел Килиана Мбаппе один на один с голкипером, и счет открыт. Француз едва не удвоил счет, но мяч свалился с ноги. И после перерыва Мбаппе мог забивать, рядом с каркасом. Затем Месси блеснул техникой, обыгрался с напарником по атаке и удвоил счет. И тут же Килиан оформил дубль, получив мяч от Лионеля.
3:0, «ПСЖ» уже в шести очках от второго места.
Протокол игры
|24'Мбаппе Килиан (0:1)
|79'Месси Лионель (0:2)
|82'Мбаппе Килиан (0:3)
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед•Гонсалес Омар II•Авинель Седрик•Коне Юссуф74' (Диалло Исмаэль (74') •Баяла Сириль57' (Амума Ромен (57') •Маршетти Венсан•Кутадьер Матьё•Белайли Юсеф83' (Мангани Тома (83') •Эль-Идрисси Мунем74' (Баррето Микаэль (74') •Муссити-Око Бевик57' (Нури Рияд (57')
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф•Мукиэле Норди•Маркиньос Маркос84' (Битшиабу Эль-Шадай (84') •Бернат Хуан•Фабиан Руис83' (Заир-Эмери Уоррен (83') •Верратти Марко• 22'Саншеш Ренату62' (Витинью II (62') •Солер Карлос71' (Сарабия Пабло (71') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан83' (Экитик Юго (83')
Запасные: Гарби Исмаэль•Летелье Александр•Навас Кейлор
21 октября. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
Бан пользователя