Действия связки Мбаппе - Месси принесли разгромную победу для «ПСЖ» в матче с «Аяччо»

Вынесенный на пятницу матч между аутсайдерами из «Аяччо» и лидерами из «ПСЖ» завершился предсказуемо - разгромом. В первой четверти было по два момента с каждой стороны, а Лионель Месси начал пристрелку. В итоге аргентинец вывел Килиана Мбаппе один на один с голкипером, и счет открыт. Француз едва не удвоил счет, но мяч свалился с ноги. И после перерыва Мбаппе мог забивать, рядом с каркасом. Затем Месси блеснул техникой, обыгрался с напарником по атаке и удвоил счет. И тут же Килиан оформил дубль, получив мяч от Лионеля.

3:0, «ПСЖ» уже в шести очках от второго места.