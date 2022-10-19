Руис: «Адаптация в «ПСЖ» в первое время проходила трудно»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис рассказал о том, как проходит его адаптация в команде Кристофа Галтье. Напомним, что испанец перебрался в стан парижан этим летом из итальянского «Наполи» за сумму в районе 23 миллионов евро.

«Я очень счастлив. Сперва адаптация проходила трудно, ведь я очень медленно возвращался в форму. Теперь всё позади и я чувствую себя гораздо лучше», – цитирует испанца журналист Адриен Гренье.

Руис уже успел провести за «ПСЖ» 5 матчей в чемпионате Франции, но при этом футболист ещё не отметился за команду ни одним результативным действием. 26-летнего хавбека ранее связывали с переходом в «Барселону».