Бензема – о камбэке с «ПСЖ»: «Я приложил для этого все усилия»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил о своём выступлении в ответном матче ⅛ финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я насладился этим моментом. Я не могу рассказать вам, что происходило внутри, но зато могу сказать, что приложил все усилия для результата. Это было очень красиво. Я забил три гола за команду и эти мячи помогли выиграть Лигу чемпионов», – цитирует Бензема Madrid Zone.

Напомним, ко второму тайму ответного матча с «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов прошлого сезона, мадридский «Реал» уступал по сумме двух матчей со счётом 0:2, но затем Бензема оформил хет-трик и вывел свою команду в следующую стадию.