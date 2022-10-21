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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема – о камбэке с «ПСЖ»: «Я приложил для этого все усилия»

21 Октября 2022 • 11:02 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
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Через 10 ч. 16 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вспомнил о своём выступлении в ответном матче ⅛ финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я насладился этим моментом. Я не могу рассказать вам, что происходило внутри, но зато могу сказать, что приложил все усилия для результата. Это было очень красиво. Я забил три гола за команду и эти мячи помогли выиграть Лигу чемпионов», – цитирует Бензема Madrid Zone.

Напомним, ко второму тайму ответного матча с «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов прошлого сезона, мадридский «Реал» уступал по сумме двух матчей со счётом 0:2, но затем Бензема оформил хет-трик и вывел свою команду в следующую стадию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ
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АЯЧЧО ПСЖ
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