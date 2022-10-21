Галтье перестраивает «ПСЖ» на новую тактическую схему

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье продолжает поиски оптимальной формации.

На старте сезона парижане, как правило, играли с тремя центральными защитниками, однако затем наставник решил начать экспериментировать с расстановкой, чтобы лучше раскрыть качества ведущих футболистов. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, в предстоящем матче против «Аяччо» команда сыграет по схеме 4-3-1-2, где Килиан Мбаппе и Лионель Месси составят дуэт нападающих, а под ними расположится Карлос Солер.

Поединок французской Лиги 1 между «Аяччо» и «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени.