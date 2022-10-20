Неймар и Рамос не сыграют против «Аяччо»

Нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос не помогут «ПСЖ» в ближайшем туре чемпионата Франции, где парижане сыграют на выезде против «Аяччо». Эта игра должна состояться завтра в 22:00 по московскому времени.

Напомним, оба футболиста получили дисквалификацию, из-за чего не смогут принять участие в матче с «Аяччо». В то же время Нейма и Рамос активно тренируются в общей группе и находятся в хорошем состоянии.

Неймар в этом сезоне забил уже 9 голов и отдал 7 голевых передач в чемпионате Франции. Для сравнения, за всю прошлую кампанию бразилец отметился 13 мячами и 6 ассистами.

На счету 36-летнего Рамоса 10 матчей в Лиге 1, где испанец не отметился ни одним результативным действием.