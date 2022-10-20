Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар и Рамос не сыграют против «Аяччо»

20 Октября 2022 • 12:37 Комментировать
Аяччо
...
ПСЖ
1 11.50 X 5.60 2 1.27
21.10 22:00

Нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос не помогут «ПСЖ» в ближайшем туре чемпионата Франции, где парижане сыграют на выезде против «Аяччо». Эта игра должна состояться завтра в 22:00 по московскому времени.

Напомним, оба футболиста получили дисквалификацию, из-за чего не смогут принять участие в матче с «Аяччо». В то же время Нейма и Рамос активно тренируются в общей группе и находятся в хорошем состоянии.

Неймар в этом сезоне забил уже 9 голов и отдал 7 голевых передач в чемпионате Франции. Для сравнения, за всю прошлую кампанию бразилец отметился 13 мячами и 6 ассистами.

На счету 36-летнего Рамоса 10 матчей в Лиге 1, где испанец не отметился ни одним результативным действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аяччо ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
13:17 · Франция. Лига 1
​«Аяччо» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 21 октября 2022
13:10 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года 1
12:58 · Франция. Лига 1
Кимпембе возобновил тренировки в общей группе «ПСЖ»
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» нацелились на звёздного португальца
12:37 · Франция. Лига 1
Неймар и Рамос не сыграют против «Аяччо»
08:43 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Спартака» дисквалифицирован на два матча за фол на Неймаре
07:24 · Франция. Лига 1
Кандидат в президенты Бразилии: «Неймар боится, что я выиграю выборы»
19 Октября
20:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе опроверг слухи об уходе из «ПСЖ» 1
19:29 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует вернуть Нкунку слухи
16:54 · Франция. Лига 1
Лемина подписал трёхлетний контракт с «ПСЖ» официально
13:40 · Россия. Премьер-лига
Изидор перечислил российские клубы, которые могли бы попасть в топ-8 команд чемпиона Франции 1
13:00 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ пытались купить Неймара
12:36 · Франция. Лига 1
Руис: «Адаптация в «ПСЖ» в первое время проходила трудно»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на топ-бомбардира из Лиги 1
10:33 · Испания. Ла Лига
«Лион» не получит миллион евро за «Золотой мяч» Бензема, такая опция была в первом контракте Карима с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем