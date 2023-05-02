«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги по количеству побед с минимальным счётом

В тридцать третьем туре испанского чемпионата «Барселона» вновь выиграла - и вновь это получилось с трудом, команда Хави Эрнандеса забила лишь один гол, да и то, лишь в самом конце игры. Это была уже одиннадцатая победа с минимальным счетом для «Барселоны» в текущем сезоне, что стало повторением рекорда испанского чемпионата.

Ранее это делали три команды - «Валенсия» в сезоне 1988/1989, «Атлетико» в сезоне 2017/2018, «Севилья» в сезоне 2020/2021, и вот, сейчас «Барселона». В следующем туре команда Хави Эрнандеса сыграет с «Эспаньолом», это случится четырнадцатого мая.