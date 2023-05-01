Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско.

Информация о возможном обмене испанца на бельгийца появилась в СМИ на прошлой неделе. Отмечается, что у «Барселоны» нет средств, необходимых для покупки Карраско, в связи с чем каталонский клуб готов включить в сделку Торреса. По информации журналиста Пабло Пинто, Хави одобряет такой ход – он очень высоко оценивает способности 29-летнего игрока «матрасников», поэтому согласен на жертвы ради его подписания.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Феррана Торреса в 30 млн евро, а Янника Карраско – в 25 млн.